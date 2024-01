Maria Grazia Fontana: età, marito, Amici, lezioni di canto

Maria Grazia Fontana è una cantante e direttrice di un coro polifonico di grande successo. Questa sera, sabato 13 gennaio 2024, sarà la protagonista della prima serata di Rai Uno nel programma “Tali e quali”, condotto da Carlo Conti. Vediamo chi è Maria Grazia Fontana, la sua carriera e la sua vita privata.

Maria Grazia Fontana è una delle vocal coach di questa edizione di Tali e quali show. È nata a Canino, in provincia di Viterbo, il 16 gennaio 1959, quindi ha 65 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. È una musicista, cantante, direttrice di un coro polifonico e docente di musica italiana. È anche la sorella di Attilio Fontana, ex concorrente del gruppo Ragazzi Italiani e vincitore della terza edizione di Tale e quale show.

La sua passione per la musica è innata e fin da piccola ha dimostrato un talento naturale per il pianoforte e per il canto. Grazie alle sue doti, è stata notata molto presto e ha avuto l’opportunità di partecipare a importanti trasmissioni televisive di successo come Domenica In. A soli tredici anni, Maria Grazia Fontana è stata scelta da Giorgio Gaslini per interpretare la colonna sonora del film “Profondo Rosso”.

La sua notorietà è arrivata nel 2002 con la partecipazione al talent show “Operazione Trionfo”, condotto da Miguel Bosè e trasmesso su Italia Uno. Negli anni successivi, è stata insegnante di canto nella stagione 2020 e 2011 di “Amici”, per poi diventare una coach nel programma “Tale e quale show” a partire dal 2012, su Rai Uno.

Per molti anni, Maria Grazia Fontana è stata insegnante privata di Noemi, famosa cantante italiana. Nel 2010 ha diretto il coro polifonico del musical “I promessi sposi – Opera moderna”.

Passando alla vita privata di Maria Grazia Fontana, è sposata con Pasquale Schembri, un trombettista e flicornista di successo. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Giovanni, batterista, e Martino, chitarrista. La famiglia vive a Roma.

In conclusione, Maria Grazia Fontana è una cantante e direttrice di coro polifonico di successo, molto apprezzata nel mondo musicale italiano. Ha avuto una carriera ricca di successi e ha lavorato con molti artisti di fama. Oltre alla sua carriera, ha una vita privata felice con il marito e i suoi due figli. La sua partecipazione a “Tali e quali” rappresenta un’importante occasione per mostrare ancora una volta il suo talento e la sua passione per la musica.

