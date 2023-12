Maria Sofia Federico: età, chi è, padre e fidanzato

Maria Sofia Federico è una giovane influencer romana che è diventata famosa per la sua partecipazione al reality show “Il Collegio 6” nel 2021. Dopo il programma, si è distinta per il suo impegno nel promuovere il veganismo, organizzando proteste contro il consumo di carne nei supermercati.

Maria Sofia è anche un’attivista per la libertà di orientamento sessuale e si identifica come demi-sessuale. Nel giugno del 2023, ha annunciato la sua partecipazione alla Rocco Accademy, suscitando grande interesse. Ecco alcune curiosità su di lei e sui suoi profili social.

Maria Sofia Federico è nata a Valmontone, in provincia di Roma, il 26 gennaio 2005. È quindi appena compiuta 18 anni ed è del segno dell’Acquario.

L’influencer si è concentrata principalmente sul veganismo e sull’animalismo, organizzando proteste per sensibilizzare sulle scelte alimentari e l’impatto ambientale. Dopo il reality show, ha iniziato a lavorare su OnlyFans come “sex worker”, pubblicando foto che hanno suscitato polemiche e ha combattuto contro il revenge porn.

Maria Sofia ha anche aperto un secondo profilo Instagram dedicato a fotografie artistiche più coperte, cercando di bilanciare la sua presenza online in modi diversi.

L’influencer è di bassa statura, alta 1,52 m e pesa circa 50 kg, mostrando una figura snella e slanciata.

Inizialmente, i genitori di Maria Sofia, in particolare suo padre Luca, non approvavano la sua attività come sex worker. Tuttavia, sembra che Luca abbia cambiato idea e ha condiviso un pranzo vegano per ristabilire l’armonia familiare.

A metà giugno del 2023, Maria Sofia ha annunciato la sua partecipazione alla Siffredi Hard Academy di Rocco Siffredi, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. Ha anche avviato un nuovo progetto chiamato Blackwidof, coinvolgendo la sua piattaforma OnlyFans insieme a un’altra ragazza.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Maria Sofia si identifica come demi-sessuale e sembra essere coinvolta romanticamente con una ragazza che la supporta nel progetto Blackwidow. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla sua identità, mantenendo segreta la sua vita affettiva.

Se si desidera seguire Maria Sofia Federico sui social media, è possibile trovarla su Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/mariasofia.federico e su TikTok all’indirizzo https://www.tiktok.com/@mariasofia_federico_.

In conclusione, Maria Sofia Federico è un’influencer romana insolita che ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo impegno nel veganismo, la sua partecipazione al reality show “Il Collegio 6” e la sua lotta per la libertà sessuale. Nonostante la sua popolarità, Maria Sofia ha scelto di mantenere riservata la sua vita sentimentale e mostra una grande determinazione nel bilanciare la sua presenza online in modi diversi.

