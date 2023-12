Marina non è più sicura del piano ma Ferri procede: anticipazioni su Un Posto al Sole del 20 dicembre

Nell’episodio del 20 dicembre di Un Posto al Sole, la soap italiana trasmessa su Rai 3, la trama diventa sempre più avvincente. Dopo essere arrivati in Polonia, Roberto e Marina sono stati introdotti alla famiglia di Ida e hanno scoperto le difficili condizioni in cui ha vissuto. Nonostante ciò, decidono di procedere con il loro piano. Nel frattempo, Alberto sta affrontando un periodo difficile a causa della fuga di Clara e Federico e Niko cerca di aiutarlo. Micaela reagisce in modo freddo alla notizia che Samuel ha lasciato Speranza, mettendo Samuel in grande confusione. Nel nuovo episodio, Michele sembra soffrire sempre di più per la presenza di Giancarlo nella vita di Silvia e anche nella vita di sua figlia. A causa di un commento infelice di Giancarlo, Rossella rivela qualcosa a sua madre. Ida, all’oscuro del vero scopo del viaggio in Polonia, sta già pensando al suo ritorno a Napoli e al suo incontro con Diego, ma Roberto decide di mettere in atto il suo piano nonostante le obiezioni di Marina. Serena, sorpresa dall’ostilità di Mariella nei confronti di Micaela, finalmente scopre il vero motivo dietro questo comportamento.

Le anticipazioni per l’episodio del 20 dicembre di Un Posto al Sole promettono momenti di grande tensione e rivelazioni sorprendenti. La soap può essere seguita in streaming su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. Per guardare le puntate in diretta o on demand, è sufficiente iscriversi gratuitamente al servizio e accedere con le proprie credenziali. Dopo l’accesso, basta cercare Un Posto al Sole nella sezione Canali TV se si utilizza il sito web o nella sezione dedicata dell’app, selezionare Rai 3 e seguire la diretta della soap. Inoltre, è possibile recuperare gli episodi successivamente tramite l’opzione on demand, digitando “Un Posto al Sole” nella barra di ricerca. In conclusione, l’episodio del 20 dicembre di Un Posto al Sole promette colpi di scena e sviluppi intriganti della trama. Gli spettatori possono seguirlo in diretta su Rai 3 o in streaming su RaiPlay, che offre la possibilità di guardare sia in diretta che on demand gli episodi della soap.

