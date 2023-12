Matt Bomer: marito, figli, altezza, peso, dove vive

Matt Bomer è un attore e doppiatore americano nato nel 1977. È diventato famoso per i suoi ruoli in serie televisive come “White Collar”, “Chuck” e “The Sinner”. Ha studiato presso la Klein High School e la Carnegie Mellon University, dove ha conseguito un Bachelor of Fine Arts. Ha iniziato la sua carriera come attore nel 2000 nella soap opera “Tutti i miei bambini” e ha poi recitato in diverse produzioni teatrali. Nel 2001 ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “The Texas Chainsaw Massacre” e nel 2003 ha interpretato il ruolo di Bryce Larkin nella serie televisiva “Chuck”. Nel 2009 ha ottenuto il ruolo di Neal Caffrey nella serie televisiva “White Collar”, per cui ha vinto un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Patrick Bateman nella serie televisiva “The Sinner”, ricevendo una nomination al Golden Globe. Oltre alla sua carriera di attore, è anche un attivista per i diritti LGBT. Nel 2011 ha sposato l’agente immobiliare Simon Halls e hanno avuto tre figli mediante maternità surrogata. Attualmente vive a Los Angeles con la sua famiglia. È molto attivo sui social media, in particolare su Instagram e Twitter. In conclusione, Matt Bomer è un attore di successo, amato dal pubblico e rispettato nel mondo del cinema e della televisione.

