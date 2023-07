Mazzano: attenzione alle truffe per la raccolta fondi maltempo

Come se non bastasse il maltempo a Mazzano i cittadini devono fare i conti anche con le truffe, infatti malintenzionati girano per le case in cerca di denaro per la raccolta fondi per i danni provocati dal maltempo e approfittando della bontà delle persone li truffano.

Mazzano: attenzione alle truffe

Una truffa spregevole quella che stanno mettendo in atto da qualche giorno alcuni furfanti, che si presentano a casa delle persone a Mazzano e chiedono soldi come raccolta fondi per i danni provocati dal maltempo dicendo di essere stati incaricati dal Comune.

Cosa assolutamente non vera, infatti l’unica raccolta che il comune ha iniziato a fare riguarda le segnalazioni dei danni subiti che ogni cittadino dovrà presentare entro domani (mercoledì 26 luglio 2023). Segnalazioni che poi verranno inviate a Regione Lombardia per la richiesta dello stato di calamità naturale.

Quindi è lo stesso comune che mette in guardia i cittadini a non dare nessun tipo di offerta a coloro che bussano alle proprie abitazioni.

E’ un qualcosa di assurdo se si pensa ai danni ingenti e purtroppo anche alle vittime che il maltempo in questi giorni sta provocando nell’intera Lombardia e nel Bresciano, eppure esistono nel 2023 ancora sciacalli pronti ad approfittare anche di queste situazioni drammatiche.

Logicamente la buona fede di molti cittadini ha permesso a questi delinquenti di incassare un bel pò di soldi, ma le autorità sono a lavoro per rintracciarli e mettere fine a questo sciacallaggio.

Per il momento l’avvertimento resta sempre lo stesso e cioè che il comune non manderebbe mai porta a porta a chiedere un contributo e per questo i cittadini non solo non devono cadere nella trappola, ma nel caso si presentassero questi soggetti sono pregati di telefonare subito al 113 così da poterli finalmente bloccare ed arrestare.

Non c’è mai fine al male nemmeno nelle più brutte delle tragedie purtroppo.