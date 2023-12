Mean Girls, Rachel McAdams spiega perché non si è unita alla reunion: “Non sapevo ci sarebbero state tutte”

Rachel McAdams ha spiegato il motivo per cui non ha partecipato alla recente reunion del cast di Mean Girls. L’attrice ha dichiarato di non essere entusiasta di fare uno spot pubblicitario e che non sapeva che tutti gli altri del cast avrebbero partecipato. Questa dichiarazione solleva la domanda se un sequel con il cast originale sia ancora possibile. Tuttavia, esiste già Mean Girls 2 che non ha avuto lo stesso successo del primo film. Un’altra opportunità per i fan di rivedere il cast originale sarà l’adattamento musicale di Broadway, ma Rachel McAdams non apparirà nel progetto. Nonostante la sua assenza, il film originale rimane un classico della commedia adolescenziale amato e apprezzato dai fan.

