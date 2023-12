Meredith Grey torna in occasione della premiere di Grey’s Anatomy 20! Il promo rivela le prime anticipazioni

La notizia della premiere della ventesima stagione di Grey’s Anatomy è stata confermata da ABC a fine marzo 2023. Dopo mesi di incertezze e cambiamenti nel cast, la serie tornerà con nuove storie e personaggi interessanti. La produttrice esecutiva Meg Marinis sarà il nuovo showrunner, portando un nuovo impulso alla serie. Durante la stagione precedente è stato introdotto un nuovo gruppo di specializzandi, suggerendo che ABC stia guardando al futuro della serie. La trama della ventesima stagione riprenderà dai cliffhanger della stagione precedente, come l’arresto improvviso di Teddy durante un’operazione, il riavvicinamento di Richard all’alcol e la dichiarazione d’amore tra Jo e Link. Non sono state annunciate defezioni nel cast, ma alcuni attori storici come Ellen Pompeo e Kelly McCreary hanno lasciato la serie. Tuttavia, attori come Chandra Wilson, Kevin McKidd e Kim Raver torneranno, insieme ai nuovi specializzandi. A causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, la premiere della nuova stagione è stata rimandata al 14 marzo 2024 negli Stati Uniti. Non si hanno ancora informazioni certe sulla data di debutto in Italia. I fan possono aspettarsi un’altra stagione emozionante e piena di colpi di scena, e sono curiosi di scoprire cosa riserverà il futuro di Meredith Grey e dei suoi colleghi presso l’ospedale Grey Sloan Memorial.

