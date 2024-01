Micheal Jackson: canzoni, film, figli, vivo, ex moglie, morto

Michael Jackson è stato un famoso cantautore, ballerino, compositore, coreografo, produttore discografico e imprenditore statunitense. È considerato uno degli artisti musicali più influenti e viene chiamato “Re del Pop”. Nato nel 1958 a Gary, Indiana, ha avuto un’infanzia difficile, essendo il più giovane di nove figli di una famiglia afroamericana povera. Ha subito maltrattamenti e violenze da parte dei genitori. La sua vita privata è stata oggetto di molte attenzioni, soprattutto per i suoi numerosi interventi di chirurgia estetica per cambiare il colore della pelle a causa della vitiligine. È morto nel 2009 a causa di un’overdose accidentale di farmaci. La sua carriera artistica è iniziata quando era ancora giovane, insieme ai suoi fratelli nel gruppo The Jackson Five. Ha poi avuto un grande successo da solista, pubblicando quattro album di successo. Nel 1982 ha pubblicato l’album “Thriller”, che ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e ha cambiato l’industria musicale. Alcune delle sue canzoni più famose sono “Billie Jean”, “Black or White”, “Dangerous” e “This is it”. Ha avuto due matrimoni, uno con Lisa Marie Presley e uno con Deborah Jeann Rowe, da cui ha avuto tre figli.

