La dieta mediterranea è considerata una delle migliori forme di regime alimentare in termini di completezza e sostenibilità. Nonostante il termine “dieta” sia spesso associato a restrizioni e vincoli, in realtà si riferisce semplicemente ad un regime alimentare in senso ampio. La dieta mediterranea si basa sull’utilizzo di cibi tipici dell’area del Mediterraneo e viene spesso associata all’Italia per la provenienza degli alimenti e per la cultura locale.

Recentemente è stata stilata una classifica che ha decretato la dieta mediterranea come la migliore anche per il 2024. Questa classifica è stata creata da un noto portale del cibo e ha confermato la dieta mediterranea come una delle contendenti più importanti, soprattutto per la sua sostenibilità.

La dieta mediterranea è stata concepita relativamente di recente, negli anni ’50, da uno studio condotto da un nutrizionista e ricercatore statunitense. Si tratta di una tradizionale forma di regime alimentare che fa ampio uso di alimenti considerati estremamente salutari, come frutta e verdura, cereali integrali, legumi e semi. Inoltre, uno degli elementi distintivi di questa dieta è l’uso diffuso di olio extra vergine di oliva.

Questa dieta non è solo un regime alimentare da seguire durante i pasti, ma viene considerata uno stile di vita. La dieta mediterranea si è piazzata al primo posto della classifica per il settimo anno consecutivo, grazie alla sua duttilità, ai benefici dimostrati e alla sua diffusione. Inoltre, la dieta mediterranea è anche sostenibile, poiché fa largo uso di prodotti locali come legumi, pasta e limita il consumo di carne e pesce.

Al secondo posto della classifica si trova la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), che è particolarmente indicata per coloro che soffrono di ipertensione. Al terzo posto si è classificata la dieta MIND, che si concentra sulla prevenzione delle malattie legate alla demenza.

La sostenibilità delle tre diete è legata sia alla produzione degli ingredienti che all’impatto sull’ambiente. Tutte e tre le diete fanno ampio uso di prodotti locali e limitano il consumo di carne e pesce, riducendo così l’impatto sull’ambiente.

In conclusione, la dieta mediterranea si conferma come la migliore anche per il 2024, grazie alla sua completezza, sostenibilità e ai benefici dimostrati. Questo regime alimentare, che si basa sull’utilizzo di cibi tipici dell’area del Mediterraneo, è considerato uno stile di vita e non solo un semplice regime da seguire durante i pasti. La dieta mediterranea si distingue anche per il suo impatto ridotto sull’ambiente, grazie all’uso di prodotti locali e alla limitazione del consumo di carne e pesce.

Continua a leggere su MediaTurkey: Migliore dieta del 2024, stravince quella mediterranea