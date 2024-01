morta, malattia, età, figli, marito

Sandra Milo, nome vero Salvatrice Elena Greco, è stata un’attrice italiana di grande successo e molto amata dal pubblico. La notizia della sua morte è stata diffusa oggi, lunedì 29 gennaio 2024, nelle prime ore del mattino. La donna si è spenta serenamente nella sua casa di Roma e la notizia è stata data questa mattina intorno alle 08:30.

Durante gli anni, Sandra Milo ha costruito una carriera immensa nel mondo del cinema italiano. Nata a Tunisi il 11 marzo 1933, da mamma toscana e papà siciliano, ha trascorso l’infanzia vicino a Pisa e successivamente si è trasferita con la famiglia a Viareggio. Da adolescente, a soli 15 anni, ha sposato il marchese Carlo Rodighiero, ma il loro matrimonio è durato solamente 21 giorni a causa della morte del loro bambino alla nascita. La donna ottenne poi l’annullamento delle nozze dal Tribunale della Sacra Rota di Roma.

Il suo esordio nel mondo del cinema avvenne da giovanissima, nel 1955, accanto al grande Alberto Sordi e sotto la direzione di Antonio Pietrangeli. La sua fisicità prosperosa creava un contrasto con la sua voce da bambina, e questo le ha permesso di ottenere un grande successo. Il suo primo ruolo importante arrivò nel 1959 sotto la direzione del produttore greco Moris Ergas, che successivamente diventò suo marito.

Nel corso degli anni, Sandra Milo ha costruito una carriera di grandissimo successo, recitando in film come “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Asfalto che scotta” e “Giulietta degli Spiriti” sotto la guida di Federico Fellini. L’incontro con Fellini è stato cruciale per la sua carriera, e i due hanno avuto una relazione segreta che è durata per 17 anni.

Ma Sandra Milo non si è dedicata solo al cinema, ma anche alla televisione, ottenendo un grande successo anche sul piccolo schermo. La sua apparizione più memorabile è stata durante uno scherzo in diretta televisiva, in cui le fu detto che suo figlio Ciro era stato coinvolto in un incidente stradale. In preda al panico, l’attrice ha iniziato ad urlare il nome del figlio.

La vita privata di Sandra Milo è stata altrettanto intensa. È stata sposata per ben quattro volte e ha avuto tre figli. Oltre ai suoi matrimoni, sono note le sue relazioni segrete con Federico Fellini, con cui è stata amante per 17 anni, e con Bettino Craxi. Il suo primo matrimonio si è celebrato quando aveva soli 15 anni con il marchese Cesare Rodighiero. In seguito, è stata sposata con Moris Ergas, da cui ha avuto una figlia di nome Debora. Questo matrimonio è stato caratterizzato da turbolenze e violenza. Successivamente, Sandra Milo è stata sposata con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 ha sposato il cubano Jorge Ordonez.

La morte di Sandra Milo rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo italiano. L’attrice rimarrà per sempre nel cuore dei suoi numerosi fan grazie al suo talento e alla sua bellezza. La sua carriera è stata un esempio di successo e dedizione, e il suo contributo al cinema e alla televisione sarà ricordato per sempre. Ciò che rimarrà di lei è la sua inconfondibile voce da bambina e il suo carisma unico.

