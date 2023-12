Najwa Nimri: origini, altezza, marito, Instagram, canzoni e serie TV

Najwa Nimri è una famosa attrice e cantautrice spagnola con origini navarresi e giordane. È nata il 14 febbraio 1972 a Pamplona, ​​Spagna, da una madre spagnola e un padre giordano di nome Karam Nimri. Da bambina si è trasferita a Bilbao e attualmente vive a Madrid. Oltre ad essere un’attrice di successo, Najwa Nimri è anche una talentuosa cantante. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 1996 formando il duo Najwajean insieme a Carlos Jean e hanno pubblicato diversi album insieme. Ha anche pubblicato tre album da solista.

Nel campo cinematografico, Najwa Nimri ha ottenuto ruoli importanti in vari film di successo. Alcuni dei suoi lavori più noti includono “Salto al vacío” diretto da Daniel Calparsoro, “Gli amanti del circolo polare” e “Lucía y el sexo” entrambi diretti da Julio Medem. Tuttavia, è diventata famosa in tutto il mondo grazie ai suoi ruoli in due serie TV di grande successo: “Vis a Vis” e “La casa di carta”. In “Vis a Vis” ha interpretato il personaggio di Zulema per quattro stagioni, mentre in “La casa di carta” interpreta l’ispettrice Alicia Sierra, un personaggio molto popolare tra i fan.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Najwa Nimri è stata sposata con Daniel Calparsoro dal 1995 al 2000. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primo figlio, Teo Nabil, ma non ha rivelato il nome del padre. È molto riservata riguardo alla sua vita privata e non condivide molti dettagli su di essa sui social media.

Najwa Nimri è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove ha un account con circa 5 milioni di follower. Condivide principalmente foto e immagini legate al suo lavoro di attrice, ma non svela molto sulla sua vita privata. Ha anche un profilo ufficiale su Facebook e Twitter.

In conclusione, Najwa Nimri è una talentuosa attrice e cantautrice di origine spagnola, con radici in Navarra e Giordania. Ha avuto ruoli importanti in film e serie TV di successo, ma è diventata particolarmente famosa per i suoi ruoli in “Vis a Vis” e “La casa di carta”. Nonostante il suo successo, è molto riservata riguardo alla sua vita privata.

Continua a leggere su MediaTurkey: Najwa Nimri: origini, altezza, marito, Instagram, canzoni e serie TV