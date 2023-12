Natale a Roma: tutto quello che c’è da sapere sulla commedia romantica

Il film “Natale a Roma” diretto da Ennie Barbarash nel 2019 è una commedia romantica ambientata durante il periodo natalizio. La trama ruota attorno a Angela, una giovane americana che lavora come guida turistica a Roma e che viene licenziata poco prima di Natale. Tuttavia, la sua tristezza viene interrotta dall’arrivo di Oliver, un affascinante imprenditore che assume Angela come sua guida personale per la città. Da qui inizia un’avventura romantica tra i due protagonisti. Nel cast del film ci sono Lacey Chabert e Sam Page, noti per aver recitato nella soap opera “La valle dei pini”. Il film è distribuito da Hallmark Channel e le riprese sono state effettuate principalmente a Roma, sebbene una parte sia stata girata a Bucarest. La sceneggiatura è stata scritta da Gregg Rossen, Brian Sawyer e Alex Wright, la fotografia è stata curata da Viorel Sergovici e le musiche sono di Lolita Ritmanis. “Natale a Roma” è una produzione di Brad Krevoy Television e offre una trama coinvolgente, un cast di talento e belle location, rendendolo un must per gli amanti delle commedie romantiche durante le festività natalizie.

