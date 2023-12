Neima Ezza: età, sorella, laurea e fidanzata

Neima Ezza è un giovane talento nel mondo del rap italiano. Nonostante una carriera breve ma promettente, ha avuto dei problemi giudiziari lungo il suo percorso. Nato in Marocco nel 2001, ha sempre avuto una grande passione per la musica rap. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo brano su internet, “Essere Ricchi”, che gli ha fatto ottenere i primi riconoscimenti. Neima, il cui vero nome è Amine Ezzaroui, è cresciuto nelle case popolari di San Siro e Baggio a Milano, un contesto che ha influenzato la sua musica e la sua vita. Ha collaborato con il produttore Big Fish e alcune delle sue tracce hanno avuto molto successo online. Tuttavia, nel 2019 è stato coinvolto in un episodio controverso durante un flashmob a Milano, dove si sono verificati scontri con la polizia. Nel 2022, è stato coinvolto in alcune rapine insieme a un altro rapper, Baby Gang, e sono state applicate misure cautelari domiciliari nei suoi confronti. La vita personale di Neima è un mistero, non si sa molto su di essa. Si sa solo che ha una sorella minore e che potrebbe essere fidanzato con una tiktoker di nome Claire. È possibile seguirlo su Instagram, TikTok e Twitter. Nonostante gli ostacoli che ha incontrato, Neima Ezza continua a essere un talento promettente nel rap italiano e potrebbe ancora sorprendere il pubblico con nuovi progetti futuri.

