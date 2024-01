Nel 2025 uscirà una serie reboot di Winx Club e sembra proprio che Terra si unirà al gruppo

Nel 2025 verrà rilasciata una serie reboot di Winx Club e sembra che Terra farà parte del gruppo. Secondo l’annuncio del creatore delle Winx, Iginio Straffi, la serie sarà completamente realizzata in CGI e avrà un maggiore livello di dettaglio grazie a un alto budget di produzione. Al momento, Rainbow sta cercando una partnership per la distribuzione della serie. La nuova serie sarà destinata a un pubblico giovane e manterrà gli elementi caratteristici di Winx Club. Non è ancora chiaro se il reboot sarà considerato come la nona stagione della serie originale o come un progetto separato. La trama della serie reboot si concentrerà su una storia diversa in cui le Winx si conoscono già. Inoltre, il personaggio di Aisha si unirà alle altre fate nel reboot, insieme a Bloom, Stella, Flora, Tecna e Musa. Potrebbe anche essere introdotta Terra, la cugina di Flora apparsa in Fate the Winx Saga. Inoltre, è stato promesso l’introduzione di un nuovo personaggio importante. La serie reboot di Winx Club sarà presentata al mercato durante la conferenza MIPCom di Cannes nel 2025, con l’obiettivo di trovare una piattaforma di distribuzione. Al momento, non si sa ancora su quale piattaforma sarà possibile vedere il reboot di Winx Club, che potrebbe essere trasmesso in televisione, su una piattaforma di streaming o su entrambe. In conclusione, i fan delle Winx possono essere entusiasti dell’arrivo del reboot nel 2025. Con l’animazione CGI e una trama diversa, il reboot promette di riportare gli spettatori nel magico mondo delle Winx. Attendiamo con ansia ulteriori dettagli sulle avventure delle nostre fate preferite e su come Terra si unirà al gruppo.

