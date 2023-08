Nel Bresciano domani è allerta arancione: trema tutta la zona

Come era preventivabile domani sarà un’altra giornata da temere nel Bresciano a causa del maltempo, infatti è stata diramata dalla protezione civile l’allerta arancione, che fa tremare l’intera zona che ancora sta facendo i conti con i disastri delle scorse settimane e dei scorsi giorni.

Bresciano: arriva l’allerta arancione

Questa l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile lombarda: “Nel corso della prima parte della giornata di domani 04/08, si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande,raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata”.

Come è facile capire non promette nulla di buono la giornata di domani venerdì 4 agosto, nella quale si farà sentire forte l’arrivo del Ciclone Circe, che porterà maltempo in tutta la penisola nei prossimi giorni.

Ma nelle zone del Bresciano già duramente colpite nel mese di luglio, la paura di nuovi disastri è davvero tanta ed i cittadini sono in preda al panico per eventuali altri danni. Quello che fa più paura sono sicuramente le raffiche di vento e le fortissime grandinate, che sul cielo bresciano sono cadute come palle da baseball distruggendo tutto ciò che trovavano sulla propria strada.

Stessa cosa vale per i venti, che hanno provocato la caduta di tantissimi alberi oltre ad altri ingenti danni a case, edifici e colture. Purtroppo c’è poco da fare contro le calamità naturali che sta riservando questa estate, quindi bisogna solo sperare e mettersi quanto più è possibile al riparo per evitare tragedie.