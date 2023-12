Netflix starebbe lavorando a due spin-off di Peaky Blinders: un prequel su zia Polly e un sequel a Boston

Netflix ha annunciato di voler sviluppare due spin-off della famosa serie televisiva Peaky Blinders. Dopo la conclusione della sesta stagione, la piattaforma di streaming ha in programma di continuare la storia attraverso due nuove serie che si concentreranno su personaggi della serie originale. Secondo Bloomberg, Netflix sta lavorando a un sequel ambientato a Boston e a un prequel incentrato su zia Polly Gray. La serie originale, creata da Stephen Knight, racconta la storia della banda Peaky Blinders durante gli anni 1919-1933 e segue l’ascesa di Tommy Shelby. Il sequel spin-off potrebbe esplorare la storia di Jack Nelson, un boss del crimine americano che ha avuto dei conflitti con la banda di Birmingham. Il prequel spin-off si concentrerà su zia Polly Gray, la matriarca della famiglia Shelby, e probabilmente sarà ambientato nel passato. Nonostante i dettagli siano ancora scarsi, i fan possono essere entusiasti di queste nuove serie spin-off che permetteranno di esplorare ulteriormente i personaggi amati della serie originale. È interessante notare che il creatore della serie aveva precedentemente parlato di un possibile lungometraggio per concludere la storia, ma con l’annuncio degli spin-off sembra che questo progetto potrebbe essere messo in secondo piano o cancellato. Sarà interessante vedere come si svilupperà la saga di Peaky Blinders con l’arrivo di questi spin-off.

