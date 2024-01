Non mettere il miele nelle bevande calde: ecco perchè

Il miele è un alimento di grande importanza per l’alimentazione umana. Per secoli è stato considerato un lusso e solo recentemente ha iniziato ad essere utilizzato in modo più diversificato rispetto allo zucchero tradizionale. In termini di proprietà nutrizionali, il miele è molto superiore allo zucchero. Viene spesso utilizzato per preparare decotti e bevande, ma molti consigliano di non aggiungerlo alle bevande calde.

La motivazione di questa raccomandazione è conosciuta da molti anni e molti evitano di mettere il miele nelle bevande calde perché “non si fa”. Tuttavia, ci sono anche ragioni scientifiche per questa pratica. Dal punto di vista chimico, il miele è una sostanza relativamente semplice. Questa è la ragione principale per cui non è consigliabile utilizzarlo nelle bevande calde.

Il miele è prodotto dalle api a partire dal nettare dei fiori o dalla melata. Le api trasformano queste sostanze attraverso un processo di cambio strutturale nel loro corpo. Da millenni, gli esseri umani hanno apprezzato il sapore e il valore nutrizionale ed energetico del miele. È stato utilizzato come alimento ma anche come rimedio medicinale. Una caratteristica unica del miele è che non ha una data di scadenza precisa, non si deperisce nel tempo.

Dal punto di vista chimico, il miele è composto principalmente da acqua e zuccheri naturali come saccarosio e fruttosio. Durante il processo di produzione, il miele viene “ripulito” e scaldato a temperature comprese tra i 70 e gli 80 gradi centigradi. Ci sono molte notizie false in circolazione che parlano di una presunta tossicità del miele se viene riscaldato o aggiunto a una bevanda bollente. In realtà, non ci sono prove concrete di un pericolo in tal senso. Tuttavia, se il miele viene riscaldato troppo, perde le sue principali proprietà organolettiche e diventa sostanzialmente inutile dal punto di vista nutrizionale. Rimane solo uno zucchero naturale e non fornisce più benefici per la salute.

Per questo motivo, è consigliabile aspettare qualche minuto dopo aver aggiunto il miele a una bevanda calda. In questo modo, si potranno godere appieno delle sue eccellenti proprietà dolcificanti ed edulcoranti, ma anche delle sue proprietà nutrizionali. Il miele è infatti una fonte ricca di vitamine e sali minerali.

In conclusione, sebbene il miele sia un alimento estremamente prezioso e versatile, è consigliabile non aggiungerlo alle bevande calde. Questa pratica è consigliata sia per motivi tradizionali che scientifici. Il miele, quando riscaldato troppo, perde le sue proprietà benefiche e diventa semplicemente uno zucchero naturale. Pertanto, se si desidera sfruttare appieno le proprietà nutrizionali del miele, è meglio utilizzarlo in bevande fredde o aspettare qualche minuto dopo averlo aggiunto alle bevande calde.

