Non sai scegliere al ristorante? Si tratta di menù anxiety, ecco perchè succede

La “menù anxiety” è una forma comune di ansia che si manifesta quando si deve scegliere cosa mangiare al ristorante. Questo termine è diventato popolare grazie ai social media e coinvolge principalmente la Generazione Z, ossia i giovani nati tra i medio-tardi anni novanta e i primi anni duemiladieci. Più dell’85% dei rappresentanti di questa generazione ammette di sperimentare questa forma di ansia. La menù anxiety non dipende solo dalla mancanza di familiarità con il locale, ma può persistere anche quando si conosce il menù. Questo fenomeno è il risultato delle dinamiche mentali che sono ampiamente diffuse in contesti specifici. La Generazione Z tende a preferire luoghi in cui possono conoscere il menù in anticipo, probabilmente a causa di fattori come l’insicurezza economica e la stabilità lavorativa. In conclusione, la menù anxiety è un prodotto della cultura attuale e rappresenta un modo in cui gli individui reagiscono alle scelte alimentari in un contesto sociale complesso.

