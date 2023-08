Notte di San Lorenzo: ecco i luoghi del Bresciano dove poter ammirare le stelle

Domani è la notte di San Lorenzo, la tipica nottata dove per tradizione si possono notare guardando il cielo diverse stelle cadenti (anche se non sempre vi si riesce). Nel Bresciano si stanno organizzando in molti tra turisti e residenti per trovare un posto dal quale assistere allo spettacolo ed in questo articolo vi elencheremo i migliori.

Notte di San Lorenzo: ecco le previsioni degli esperti

Gli esperti astrofili italiani hanno affermato che quest’anno sarà più facile ammirare le stelle cadenti, ma ciò non accadrà esattamente nella notte di San Lorenzo, infatti il picco è previsto per l’alba del 13 agosto.

In questo momento, come affermano gli astrofili, la Luna sarà “nascosta” e il buio permetterà di ammirare in pieno uno spettacolo ricco di meteore, superiore come numero rispetto a quello del 2022. La Luna, infatti, sarà “nuova” soltanto a partire dalla mattina di mercoledì 16 agosto 2023: tre giorni prima, dunque, ci sarà soltanto un piccolo “spicchietto”.

I posti migliori per godersi lo spettacolo

Nel Bresciano sono segnalati alcuni posti dove è più facile godersi lo spettacolo e sono: il Monte Maddalena a Brescia, l’ideale per i cittadini che non vogliono fare troppa strada; Cima Rest (Valvestino); Maniva (Valtrompia); Bazena (Valcamonica); Gaver (Valsabbia) e la Corna Trentapassi (con vista sul lago d’Iseo, Monte Isola e Prealpi Bresciane).

Da cosa deriva il fenomeno delle stelle cadenti

Le stelle cadenti sono visibili nel cielo in questo periodo dell’anno perché in questo momento la Terra passa attraverso lo sciame delle Perseidi. In realtà la data non è proprio giustissima, anzi solitamente i giorni migliori sono quelli successivi, ma la tradizione vuole che si vedano in quella sera, ricordando il martirio di San Lorenzo.

Comunque sia sono sempre tantissime le persone che cercano un posto dove potersi stendere, aspettare di vedere cadere le stelle ed esprimere un desiderio come da tradizione e si spera che quest’anno siano ben visibili.