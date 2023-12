Oggi, 26 dicembre 2023, è Santo Stefano: frasi e immagini gratis da inviare su WhatsApp

Il 26 dicembre 2023 è una giornata speciale perché si celebra Santo Stefano, una festa che prolunga le celebrazioni natalizie. Santo Stefano fu uno dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana per aiutare gli apostoli nel loro ministero. È considerato il protomartire, il primo cristiano ad aver sacrificato la propria vita per testimoniare la sua fede in Gesù Cristo. In occasione di Santo Stefano, è tradizione inviare auguri che riflettano sulla gioia e la serenità di questa giornata. Si può augurare una giornata di riposo dopo i pranzi abbondanti di Natale, o si possono esprimere gli auguri di serenità e relax. Inoltre, si può sottolineare l’importanza di celebrare il vero significato del Natale, ispirati dall’amore di Dio. Si possono inviare immagini gratis attraverso WhatsApp per condividere i propri auguri con amici e familiari. In conclusione, si augura a tutti un Santo Stefano pieno di gioia, serenità e condivisione.

