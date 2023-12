partite gratis in diretta, s’inizia con la Juventus

Dazn, i migliori contenuti della tv in streaming a costo zero: tutto quello che devi sapere sulla svolta del secolo.

Dazn è a caccia di nuovi abbonati? Sì, o meglio, no. Vuole semplicemente “condividere il fascino dello sport con quante più persone possibile”, per dirla con le parole di Alice Mascia, chief marketing officer della società.

Sulla base di questo, la tv in streaming ha ben pensato di offrire a un gran numero di potenziali utenti una possibilità straordinaria: quella di vedere gratis alcune delle partite trasmesse in diretta da Dazn. No, non state sognando. Il servizio in questione è legato a doppio filo a un’offerta in-app gratuita, al momento, solo ed esclusivamente per gli utenti della Germania. Si tratta, però, della prima fase, alla quale farà seguito un lancio globale che riguarderà, fortunatamente, l’Italia.

I tifosi tedeschi, per effetto di questo nuovo servizio, potranno guardare gratuitamente una serie di contenuti appositamente indicati nell’app. Sarà necessario possedere un account Dazn, per avervi accesso, ma nessun costo sarà addebitato sul conto corrente della persona intestataria dell’account in questione.

Non resta che capire di quali contenuti si tratti, per cui eccovi un piccolo resoconto di tutte le partite che Dazn trasmetterà gratis in diretta per gli utenti tedeschi. Già nel weekend hanno potuto gustarsi a costo zero, per la prima volta in assoluto, il big match di Serie A tra Juventus e Napoli, ma ovviamente non è finita qui.

Hanno avuto libero accesso a PSG-Nantes e anche ad Atletico Madrid-Almeria, oltre che agli highlights della UEFA Champions League. Oltre alle partite che si provvederà ad indicare man mano, gli utenti della Germania potranno vedere anche contenuti non in diretta ma on demand, come ad esempio highlights, documentari e canari lineari.

“La nostra visione – ha detto Alice Mascia in aggiunta a quanto sottolineato prima – in Dazn è quella di fornire l’esperienza sportiva più innovativa per quanti più fan possibili su scala globale. Per questo motivo siamo molto lieti di offrire ora l’opportunità di provare una selezione dei nostri contenuti sportivi di alta qualità gratuitamente tramite l’app Dazn, inizialmente nei mercati di lingua tedesca prima del lancio globale”. Preparatevi, allora: questo è solo l’inizio e presto toccherà anche a noi.

