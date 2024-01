Perchè il 15 gennaio è il giorno più triste dell’anno? Ecco il Blue monday

Il Blue Monday è una giornata che viene considerata il giorno più triste dell’anno. Ogni anno cade il terzo lunedì di gennaio, che quest’anno corrisponde al 15 gennaio. Questo concetto è diventato molto diffuso negli ultimi anni, tanto da essere considerato un giorno “ricordabile” da molti.

Ma perché il 15 gennaio viene considerato il giorno più triste dell’anno? E soprattutto, perché è necessario individuare un giorno specifico come il più triste di tutto l’anno?

La definizione di Blue Monday non è solo un capriccio o un’invenzione senza una reale motivazione. In realtà, ci sono anche evidenze scientifiche che supportano questa idea. La definizione di Blue Monday è stata proposta per la prima volta da un ricercatore nel 2005, dopo aver condotto delle analisi presso l’Università di Cardiff in Galles.

Queste analisi hanno evidenziato diversi fattori che contribuiscono a rendere il 15 gennaio un giorno triste. Ad esempio, è stato osservato che in questo giorno c’è un aumento delle richieste di aiuto psicologico rispetto al resto dell’anno. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il 15 gennaio è il primo vero lunedì dopo le festività natalizie, e molti lo percepiscono come il giorno in cui bisogna tornare alla routine e affrontare le responsabilità quotidiane.

Inoltre, il contesto temporale gioca un ruolo importante. Il lunedì è spesso considerato il giorno “meno gradito” della settimana, e il 15 gennaio è il primo lunedì dell’anno che viene percepito come tale. Questo può contribuire a rendere la giornata ancora più triste e deprimente per molte persone.

In particolare, la generazione Z, composta da giovani tra i 14 e i 25 anni, sembra percepire il Blue Monday come un giorno particolarmente negativo o sfortunato. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che questa generazione ha maggiori pressioni e aspettative sociali rispetto alle generazioni precedenti.

Quindi, il Blue Monday non è solo un’invenzione arbitraria, ma è una sorta di equazione che tiene conto di vari fattori evidenti e dimostrabili. Tuttavia, va sottolineato che questa definizione ha assunto una valenza culturale più che scientifica, ed è diventata una sorta di imposizione sociale.

In conclusione, il 15 gennaio è considerato il giorno più triste dell’anno perché rappresenta il primo lunedì dopo le festività natalizie e perché molte persone, in particolare la generazione Z, percepiscono questa giornata come negativa o poco fortunata. Nonostante ciò, è importante ricordare che ogni individuo può vivere questa giornata in modo diverso e che il Blue Monday non deve essere considerato come una verità assoluta.

