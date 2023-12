Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2 stagione si fa? News

La serie TV “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” si basa sui famosi libri di Rick Riordan. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul rinnovo per una seconda stagione, ma l’autore ha confermato di essere al lavoro su possibili idee. La trama ruota attorno a Percy Jackson, un semidio figlio di Poseidone, che si trova coinvolto in avventure con gli dei dell’Olimpo e altre creature mitologiche. Nella prima stagione, Percy deve trovare il fulmine rubato di Zeus per ripristinare l’ordine sull’Olimpo. Se ci sarà una seconda stagione, si prevede che si concentrerà sul secondo libro della serie. Gli attori principali includono Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri. La serie è disponibile su Disney+ e, se ci sarà una seconda stagione, sarà necessario un abbonamento per guardare gli episodi. Al momento non ci sono trailer o video della stagione 2, ma potrebbero essere rilasciati in futuro.

