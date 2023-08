Pian Camuno: lavoratori in nero, autolavaggio chiuso e multa salatissima

Pian Camuno – In un controllo straordinario sul territorio, riguardante il lavoro nero e la sicurezza dei dipendenti, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia hanno effettuato insieme ai colleghi della compagnia di Breno un’ispezione all’interno di autolavaggio a Pian Camuno e per il proprietario è stata una mattinata che difficilmente dimenticherà.

Pian Camuno: le norme violate dall’autolavaggio

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia ha potuto constatare che nell’autolavaggio lavoravano diversi dipendenti sia italiani che stranieri senza alcun tipo di contratto regolare, quindi è stato appurato lo sfruttamento del lavoro a nero da parte del proprietario. È stata così ordinata l’immediata sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008.

I guai non sono finiti qui, infatti sono state anche riscontrate diverse violazioni riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il proprietario dell’autolavaggio in questione si è visto dunque mettere i sigilli ed in più dovrà ora pagare sanzioni amministrative per 12 mila euro.

Qualcosa si muove sul fronte sicurezza e tutela dei lavoratori

Il blitz di questa giornata è un primo segnale (e speriamo non isolato) sul fronte sicurezza e tutela dei lavoratori. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato di alcuni morti proprio sul lavoro, spesso a causa della poca sicurezza in cui sono costrette a lavorare le persone e questo vale logicamente per tutta la nostra penisola.

In più nei giorni in cui il Reddito di Cittadinanza sta pian piano sparendo, ricomincia da parte di alcuni datori di lavoro lo sfruttamento e cioè nessun contratto che tuteli il lavoratore, orari di lavoro ben sopra la media legale, salari irrisori e nessun extra per le ore di straordinario.

Se il Governo ha deciso che le persone che ne hanno la possibilità devono lavorare, è anche giusto che ci siano tutti i controlli del caso per evitare che questi vengano sfruttati come accaduto in passato e che venga riconosciuto un regolare contratto lavorativo con diritti e doveri.