Lo studio di design MinaLima aprirà un negozio a Milano nel 2024, offrendo un’esperienza magica ai fan italiani di Harry Potter. Dopo aver conquistato il pubblico con le loro opere d’arte a Londra, New York, Osaka e Seoul, Miraphora Mina ed Eduardo Lima porteranno la loro esposizione straordinaria in Italia. L’annuncio è stato fatto da Mina e Lima su Robinson Repubblica, suscitando entusiasmo tra i fan italiani. Il negozio aprirà tra il 2024 e il 2025 e offrirà un’esperienza unica nel mondo dell’arte e del design. Eduardo Lima ha anche accennato alla possibilità di aprire un altro negozio a Roma. La Casa di MinaLima a Milano sarà uno spazio dedicato all’esposizione e all’acquisto delle loro opere iconiche, come le illustrazioni di Harry Potter e Animali Fantastici. I fan potranno ammirare da vicino le intricate illustrazioni e le creazioni che hanno reso MinaLima famoso in tutto il mondo. L’apertura del negozio potrebbe far diventare Milano una destinazione per i fan di Harry Potter di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di scoprire cosa MinaLima ha in serbo per i fan italiani di Harry Potter.

Continua a leggere su MediaTurkey: Preparatevi fan di Harry Potter: lo studio di design MinaLima aprirà un negozio a Milano nel 2024!