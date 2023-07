Prevalle: uomo investito dall’auto della moglie, morto davanti ai figli

Una vera tragedia familiare quella che si è consumata nella tarda serata di ieri a Prevalle, precisamente in via Dante, dove un uomo è stato investito dalla moglie con l’auto ed è morto davanti ai propri figli.

Prevalle: incidente mortale in famiglia

La vittima dell’incidente è Prabjot Singh, 53enne di origine indiana, che però abitava con la famiglia a Prevalle. La tragedia del tutto involontaria è stata comunque assurda per come accaduta.

L’uomo era sulla sua bicicletta ed ha incrociato la moglie che era in auto, una Suzuki Wagon R+, con i tre figli quando ha perso l’equilibrio a causa del forte temporale che si era abbattuto poco prima ed è scivolato proprio sotto l’auto della consorte, la quale non è riuscita ad evitarlo, l’uomo è così morto sul colpo davanti agli occhi di tutta la sua famiglia.

Questa è stata la ricostruzione fatta dalla polizia stradale di Salò accorsa sul posto dopo essere stata allertata proprio dalla moglie di Prabjot.

La donna ha cercato in tutte le maniera di evitare di investire il marito, fino a sterzare bruscamente e concludendo la propria corsa su un cordolo spartitraffico, ma la manovra si è rivelata purtroppo inutile, così come i disperati tentativi di rianimare il marito.

La moglie di Prabjot è rimasta lievemente ferita: è stata soccorsa da un’ambulanza del Van di Nuvolento e ricoverata in ospedale a Gavardo, in codice giallo, anche per il forte shock subito, mentre fortunatamente almeno i bambini non hanno riportato ferite anche se hanno dovuto assistere alla morte del proprio padre.

Una tragedia che ha sconvolto le vite di un’intera famiglia, che d’ora in poi dovrà vivere senza un marito ed un padre. La vittima e la moglie stavano ritornando entrambi a casa e l’uomo quando ha visto la sua dolce famigliola si è voltato per salutarli, un gesto di amore e affetto che purtroppo gli è costata la vita.