previsioni per tutti i segni zodiacali

La rubrica astrologica di Branko e Paolo Fox è una presenza costante nel mondo dello zodiaco, sia in TV che sul web. Grazie alla loro fama e competenza, i due astrologi sono diventati figure molto amate in Italia e hanno acquisito una grande risonanza culturale su Internet. Oggi, 30 gennaio 2024, continuiamo a seguire le loro previsioni per i segni zodiacali.

Iniziamo con l’oroscopo di Branko. Per l’Ariete, la giornata sarà caratterizzata da una pausa mentale da quasi tutto, ma dovrà comunque prestare attenzione a diverse situazioni personali. Il Toro, invece, sarà in grado di provare sia indifferenza che empatia contemporaneamente, poiché queste sono due delle sensazioni più importanti del momento. Il Gemelli potrebbe risultare difficile da comprendere, ma nel corso della giornata acquisirà maggiore lucidità e dovrebbe concentrarsi su questo aspetto per la maggior parte dei suoi impegni.

Il Cancro potrebbe trovarsi in crisi dal punto di vista identitario e potrebbe voler “staccare” dalla solita routine. Tuttavia, sarà difficile liberarsi dalle proprie urgenze. Per il Leone, invece, potrebbe esserci uno sbocco positivo in campo sentimentale, soprattutto per i single. Anche le persone impegnate potranno fare nuove conoscenze, nonostante le limitazioni. La Vergine non è un segno geloso, ma potrebbe provare gelosia in ambito professionale.

Per la Bilancia, è importante migliorarsi e imparare il più possibile, sia dalle nuove che dalle vecchie amicizie, in modo da poter utilizzare tali conoscenze in futuro. Lo Scorpione non dovrà sprecare troppe energie, soprattutto perché la settimana è appena iniziata e i risultati di oggi non saranno fondamentali. Il Sagittario avrà successo sul fronte lavorativo, ma potrebbe commettere delle gaffe nella sfera personale.

Per il Capricorno, sarà possibile adattarsi a molte situazioni avverse, ma non tutto andrà come sperato e il segno avrà bisogno di un po’ di supporto. L’Acquario dovrà chiedere il supporto morale di amici, parenti e colleghi, senza sentirsi solo. I Pesci vivranno una fase apatica e fisicamente stanca, dovuta all’effetto del “lunedì in ritardo”, e non potranno fare molto se non aspettare.

Passiamo ora all’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete sarà molto concreto, ma anche mediamente pessimista, e tenderà a procrastinare in modo eccessivo. Il Toro potrebbe diventare piuttosto irritabile a causa di Marte, compromettendo parzialmente l’andamento della settimana. Tuttavia, potrà migliorare la sua giornata attraverso il dialogo con gli altri. Il Gemelli sarà in grado di ascoltare bene i discorsi altrui, ma potrebbe avere problemi di lucidità. Fortunatamente, non dovrebbero esserci grandi difficoltà.

Il Cancro riceverà un’iniezione di fantasia, anche se non è la cosa di cui ha maggiormente bisogno in questo periodo. La serata sarà il momento migliore per il segno. Il Leone dovrà dare ascolto al suo sesto senso e non evitare di prestare attenzione a qualche “falso allarme”. La Vergine potrebbe sfruttare il superlavoro in modo positivo, ma dovrà evitare di esagerare per non stancarsi troppo presto.

La Bilancia vedrà un aumento considerevole delle sue capacità dialogative e avrà diverse opportunità per ampliare le sue conoscenze. Tuttavia, un “rivale” in un argomento specifico potrebbe mettere in discussione le sue competenze. Lo Scorpione si troverà in difficoltà con qualcuno che non sarà in grado di contrastare, anche se formalmente non ne avrebbe bisogno. Il Sagittario potrebbe lasciarsi trasportare dall’ego, desiderando essere il protagonista anche senza una base effettiva. Almeno per ora, non potrà ottenere ciò che desidera.

Il Capricorno si sentirà sempre più stanco, forse a causa della settimana precedente in cui non ha riposato a sufficienza. L’Acquario avrà successo nelle conversazioni, ma le sue parole potrebbero essere solo “fumo negli occhi”. Inoltre, potrebbe sbagliare interlocutore. Infine, i Pesci saranno concentrati solo su cose non così utili, ma senza rendersene conto. Nonostante ciò, il segno si sentirà in forma.

Continua a leggere su MediaTurkey: previsioni per tutti i segni zodiacali