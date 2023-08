Provaglio d’Iseo: la vittima dell’incidente di ieri era Armando Kola

Abbiamo raccontato ieri della tragedia che si è consumata sulle strada di Provaglio d’Iseo, dove un uomo in moto di 36 anni aveva perso la vita. Nella giornata di oggi sono state rese note le generalità della vittima e si tratta di Armando Kola.

Chi era Armando Kola

L’uomo viveva a Rovato ed appena appresa la notizia il sindaco della città Tiziano Belotti, ha voluto rilasciare un messaggio di cordoglio a tutti i suoi familiari: “Non lo conoscevo personalmente, ma morte di un ragazzo di 36 anni è un colpo per la nostra comunità, ancor più se si pensa alle modalità dell’incidente. Ci stringiamo alla sua famiglia e facciamo nostro l’appello delle istituzioni alla prudenza. Sulle strade il rischio è all’ordine del giorno e a volte basta davvero poco per evitare simili tragedie. Poi, purtroppo, c’è l’imponderabile”.

Armando era residente a Rovato da oltre 15 anni (si era trasferito nella cittadina, insieme ai genitori, da Provaglio d’Iseo nell’ottobre 2007). Classe 1987, nato Scutari in Albania, aveva ottenuto la cittadinanza italiana.

Provaglio d’Iseo: l’incidente mortale

Sono trascorse 24 ore ma ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Armando Kola. Al momento resta valida la ricostruzione fatta ieri dagli agenti accorsi sul posto e cioè che l’uomo in sella alla sua moto avrebbe perso il controllo della stessa in uscita da una curva e sarebbe scivolato colpendo prima una vettura Suzuki e poi il muro che delimita la carreggiata.

I soccorsi giunti sul posto allertati proprio da chi era alla guida della vettura, sono arrivati con un codice rosso e si è precipitata un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio. La Centrale operativa di Areu ha anche mandato sul posto un elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo, ma per il ragazzo non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.