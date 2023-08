Provaglio d’Iseo: morto 36enne in moto dopo uno schianto con un’auto

Ennesima vittima della strada nel Bresciano, questa volta la tragedia si è consumata a Provaglio d’Iseo, dove un uomo in sella ad una moto ha perso la vita a soli 36 anni dopo uno schianto con un’auto.

Provaglio d’Iseo: la dinamica della tragedia

Uno schianto mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Provaglio d’Iseo. Lo scontro è avvenuto tra una motocicletta e una Suzuki, un piccolo fuoristrada, purtroppo l’uomo di 36 anni in sella alla moto è deceduto.

La tragedia si è consumata in via Brescia, la strada che collega Fantecolo a Provaglio d’Iseo. La dinamica ancora tutt’ora non è del tutto chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo che guidava la moto ha perso il controllo del suo mezzo all’uscita di una curva, a quel punto è scivolato ed ha prima urtato la vettura che viaggiava in modo del tutto consono e poi avrebbe sbattuto contro il muro che delimita la strada.

Inutili i soccorsi

Sembra che a far scattare l’allarme sia stato proprio il conducente della Suzuki che ha telefonato al 118 raccontando la gravità della situazione. Appena scattato l’allarme è stata fatta levare in volo anche l’eliambulanza di Bergamo, giunta alla periferia del comune sebino assieme all’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo. Purtroppo per il 36enne non c’è stato nulla da fare, perchè è morto sul colpo.

Continuano così le stragi sulle strade e si mietono vittime giorno dopo giorno senza sosta. La vittima aveva solo 36 anni e per forse una fatalità (sarà l’esatta ricostruzione a chiarire il tutto) ha perso la sua vita mentre era in sella alla sua amata moto.

Quando si prenderà coscienza che le strade sono pericolose ed è quindi solo rispettando al massimo il codice stradale e avendo prudenza si potranno evitare altre vittime? Quante famiglie dovranno ancora piangere i propri cari?