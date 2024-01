Quali errori evitare quando sistemiamo i cassetti della cucina: la guida

Molte persone ritengono che il disordine in cucina sia inevitabile, ma in realtà basta avere un po’ di organizzazione per mantenere tutto in ordine. Se la situazione diventa critica, si consiglia di svuotare i cassetti, pulire a fondo e ricominciare da capo.

Se siete interessati a sapere come organizzare perfettamente i cassetti della vostra cucina, seguite questa guida.

La guida per sistemare i cassetti della cucina senza commettere errori si basa su tre principi fondamentali: pulizia, pianificazione e comodità d’uso. Il primo passo per riordinare tutto è svuotare i cassetti e pulirli a fondo, meglio ancora se con aceto, eliminando briciole, macchie e residui di polvere o cibo.

Si può anche mettere sul fondo dei cassetti un foglio di carta decorata o un panno assorbente per ridurre lo sporco da pulire. Quando si riordinano gli utensili, è importante valutarne la frequenza d’uso. Di solito, il cassetto superiore è dedicato alle posate, basta utilizzare i divisori per tenerle sempre in ordine.

Anche i mestoli e i cucchiai di legno possono essere riposti qui. Nel cassetto sottostante si possono mettere gli accessori come grattugia, schiaccianoci, apriscatole, pelapatate, colino e mestoli vari. Anche i coltelli da cucina più grandi possono essere riposti in questo scomparto.

Nel terzo cassetto, al di sotto degli accessori, si possono mettere strofinacci, grembiuli, presine, guanti da forno, tovaglie e tovaglioli di stoffa. Se c’è un ulteriore cassetto sotto, si possono riporre contenitori sigillati per alimenti, pellicola trasparente e pellicola di alluminio.

Per mantenere i cassetti in ordine è indispensabile eliminare ciò che non viene utilizzato da anni. È importante selezionare e tenere solo ciò che serve veramente, eliminando lo spazio occupato da oggetti superflui.

Le spezie è meglio conservarle su una mensola a vista anziché in un cassetto. È anche utile seguire il principio dell’omogeneità, tenendo cose simili vicine per facilitare l’ordine. Per le bollette già pagate o da pagare, si può dedicare un cassetto separato nella cucina e metterle in due cartelline per evitare confusione.

