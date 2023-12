Quando esce Wish in streaming su Disney+?

Il nuovo classico d’animazione della Disney, Wish, sta per arrivare su Disney+ e incantare il pubblico italiano. Il film, diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, racconta la storia di Asha, una ragazza di 17 anni che vive nel Regno di Rosas e sogna di diventare apprendista del Re Magnifico. Tuttavia, scopre che il sovrano nasconde segreti che mettono in dubbio la sua fedeltà. Un giorno, Asha esprime un desiderio così potente che risuona nell’universo, e una sfera di energia chiamata Star arriva per aiutarla a liberare Rosas dalle grinfie del Re. La data di uscita ufficiale di Wish su Disney+ non è ancora stata annunciata, ma considerando i tempi delle precedenti uscite Disney, è probabile che il film arrivi sulla piattaforma streaming intorno a marzo/aprile 2024. I fan non vedono l’ora di godere di questa avventura animata che promette di incantare il pubblico di tutte le età. Il lancio di Wish su Disney+ rappresenta un importante evento per la piattaforma, che continua ad arricchire il suo catalogo con nuovi contenuti di alta qualità. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e non perdervi nessuna novità su Wish e altri film Disney.

