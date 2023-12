Quattro attori di Squid Game tornano nella stagione 2: svelati quattro nuovi personaggi

Quattro attori di Squid Game saranno presenti nella seconda stagione della serie coreana di successo su Netflix, insieme a quattro nuovi personaggi. La notizia è stata confermata da Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix, e dal creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, che ha ringraziato i fan per il loro supporto. Nella prima stagione, abbiamo seguito le avventure di Seong Gi-hun, un autista con problemi finanziari, insieme ad altri personaggi come Sang-woo e Oh Il-nam. Nella stagione 2, i quattro attori torneranno nei loro ruoli e saranno affiancati da nuovi personaggi, tra cui il fidanzato di Young-hee. Non ci sono ancora anticipazioni sulla trama, ma il regista ha espresso il desiderio di esplorare la storia dell’agente di polizia e del Front Man, così come del reclutatore di Gi-hun. La seconda stagione potrebbe essere rilasciata non prima del 2024 o addirittura nel 2025. Nel frattempo, i fan possono godersi la prima stagione su Netflix e aspettarsi altri progetti legati alla serie, come un reality show. In conclusione, l’annuncio della stagione 2 e l’arrivo di nuovi personaggi hanno entusiasmato i fan di Squid Game, che non vedono l’ora di vedere cosa accadrà nella prossima parte di questa avvincente serie coreana.

