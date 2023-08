Ragazzo del Bresciano morto dopo una caduta dalle montagne della Bergamasca

Un ragazzo del Bresciano di 26 anni ha perso la vita questo pomeriggio dopo essere precipitato dalle montagne della Bergamasca.

Ragazzo del Bresciano morto: la dinamica

Da quanto raccolto fino ad ora il ragazzo di 26 anni si trovava con un amico nella zona dei Laghi Gemelli e i due stavano effettuando un’escursione a Carona nella Bergamasca.

Il 26enne e l’amico avevano intenzione di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi tornare in paese, ma sfortunatamente hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati verso nord.

In un punto molto pericoloso del sentiero che si trova a 1850 metri di quota, il 26enne è precipitato per circa 80 metri ed il suo amico ha subito allertato i soccorsi, anche se già temeva il peggio visto l’altezza da cui era caduto il suo compagno di viaggio e la rovinosa caduta.

La centrale ha mandato l’elisoccorso che però non ha potuto far altro che recuperare il corpo del giovane, inevitabilmente morto sul colpo dopo l’agghiacciante impatto.

E’ stata questa una tragedia che ha messo fine alla vita di un giovane, ma che lascerà per sempre il segno anche in quella dell’amico che era in sua compagnia durante l’escursione.

Questo episodio tragico deve far riflettere a chi si incammina in sentieri non perfettamente conosciuti, perchè come si è potuto notare, basta un piccolo errore di orientamento per perdere la propria vita.

Le generalità del ragazzo morto non sono state ancora rese note, ma sicuramente il suo nome sarà indicato nelle prossime ore e si conoscerà di preciso anche di quale zona del Bresciano sia.

Intanto un’altra famiglia piange una persona cara in uno dei giorni che dovrebbe essere di gioia e divertimento, che invece per una pura fatalità si è trasformato in un giorno triste e drammatico.