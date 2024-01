Raiz, chi è Don Salvatore Ricci in Mare Fuori 4: età, moglie, figli, canzoni

Il personaggio di Don Salvatore Ricci è interpretato da Raiz, il cui vero nome è Gennaro Della Volpe. Nato a Napoli il 22 aprile 1967, Raiz è un cantautore ed attore napoletano di grande successo. Fin da giovane, ha manifestato la sua passione per la musica e ha studiato al liceo classico Convitto Vittorio Emanuele II. Nel 1991 diventa la voce del gruppo napoletano Almamegretta, con il quale pubblica diversi album di successo.

Parallelamente alla sua carriera con il gruppo, Raiz si dedica anche all’attività da solista. Nel 2000 fa il suo debutto sul grande schermo nel film “Cuore scatenato”. Nel 2004 pubblica il suo primo album da solista, intitolato “Wop”, seguito tre anni dopo da “Uno”. Durante la sua carriera, ha avuto numerose collaborazioni importanti nella musica italiana, tra cui Pino Daniele, Massive Attack, Nino D’Angelo, Teresa De Sio e Daniele Silvestri.

Raiz ha anche svolto attività nel campo del cinema, recitando in diverse produzioni. Ha preso parte a serie televisive come “L’Ispettore Coliandro”, “L’Agenzia dei bugiardi” e “7 ore per farti innamorare”. Nel 2013 ha contribuito alla colonna sonora della fiction “L’oro di Scampia”. Tuttavia, il vero successo arriva nel 2020 con la serie “Mare Fuori”, che gli ha regalato grande popolarità.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raiz è molto riservato. Ha sempre cercato di mantenere separati l’aspetto lavorativo e la sua vita personale. È sposato con Daniela Shualy, una donna di origini ebraiche. Raiz si è convertito all’ebraismo e la coppia divide il loro tempo tra Roma e Tel Aviv. Dal loro amore è nata una figlia di nome Lea.

La serie televisiva “Mare Fuori” sta per tornare con la quarta stagione, che sarà disponibile in streaming su Rai Play a partire dal 1 febbraio. Successivamente, la serie andrà in onda anche su Rai Due. La trama della serie ruota attorno alla vita dei detenuti e del personale di un immaginario Istituto Penitenziario Minorile, ispirato al Carcere di Nisida. La serie si svolge a Napoli e racconta le storie di alcuni ragazzi napoletani detenuti.

La quarta stagione di “Mare Fuori” è molto attesa dai fan della serie. In essa, Raiz interpreta il personaggio di Don Salvatore Ricci. Nonostante la riservatezza del cantautore e attore, il suo talento e la sua interpretazione hanno contribuito a fargli guadagnare grande popolarità. La serie offre uno sguardo profondo sulla vita all’interno del sistema penitenziario, mostrando le difficoltà che i detenuti devono affrontare e le loro lotte per la redenzione e la riscoperta di sé stessi.

In conclusione, Raiz è un cantautore ed attore napoletano di grande successo. Con la sua passione per la musica e la sua dedizione alla sua arte, ha raggiunto traguardi significativi sia come membro del gruppo Almamegretta che come artista solista. La sua carriera nel mondo del cinema e della televisione è stata altrettanto impressionante. Nonostante la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata, Raiz è riuscito a conquistare il pubblico con la sua interpretazione del personaggio di Don Salvatore Ricci in “Mare Fuori”. La quarta stagione della serie promette emozionanti sviluppi e continuerà a raccontare le storie intense e toccanti dei detenuti napoletani.

