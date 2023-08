Rezzato: tentato furto con la “spaccata” non andato a buon fine

Questa notte a Rezzato un tentativo di furto con la tecnica della “spaccata” non è andato a buon fine, ma restano comunque i danni ingenti subiti all’Auchan.

Rezzato: i fatti

La scorsa notte si è verificato un tentato furto con la tecnica della “spaccata” a Rezzato, precisamente al distributore Auchan di di via Treponti. I malviventi hanno tentato, ma senza esito, di portarsi via l’intera colonnina del Bancomat aiutandosi con un furgone che ha fatto da ariete, ma alla fine hanno dovuto desistere dandosi alla fuga senza essere riusciti a mettere a segno il colpo che avevano messo in preventivo.

Danni ingenti

Il tentativo, come detto, non è andato a buon fine ma i danni conseguenti all’accaduto non sono pochi. I banditi se ne sono andati senza essere riusciti a rubare nulla.

Attualmente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Brescia, che si stanno avvalendo anche delle immagini fornite dalle telecamere del distributore per tentare di identificare i ladri e capire in che direzione si sono spinti per darsi alla fuga.

Visionate le immagini sembra comunque che i malviventi non siano proprio dei professionisti, perchè il tentativo di furto è stato anche abbastanza goffo, tutto il contrario della banda che solo qualche notte fa ha svaligiato una gioielleria a Desenzano in pochissimi minuti, portandosi via un bottino che si aggira intorno ai 100 mila euro.

In quel caso i malviventi, su cui si sta ancora lavorando per rintracciarli, avevano impiegato pochissimi minuti per forzare la saracinesca e rubare dalle vetrine orologi e altri oggetti di valore per poi darsi alla fuga con un’auto probabilmente rubata in precedenza.

Quelli che si sono messi all’opera questa notte invece sembravano, da quanto emerso dalle immagini, più dei dilettanti allo sbaraglio, invece di veri e propri maestri del furto e le conseguenze sono state chiare.