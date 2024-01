Ricetta torta di pane toscana di Alessia Uccellini

La ricetta della torta di pane toscana è stata presentata da Alessia Uccellini nel programma televisivo “Geo” su Rai3. Questo dolce è un’ottima soluzione per utilizzare il pane avanzato, in quanto utilizza il pane raffermo come ingrediente principale.

Gli ingredienti necessari per preparare la torta di pane toscana sono i seguenti: 300 grammi di pane toscano raffermo, mezzo litro di latte, due uova, 50 grammi di burro fuso, 50 grammi di zucchero, la scorza di un limone, la scorza di un’arancia, un bicchierino di vinsanto, un baccello di vaniglia, 30 grammi di uvetta, 30 grammi di pinoli tostati e un pizzico di sale.

La preparazione della torta inizia con l’ammollo dell’uvetta nel vinsanto. Nel frattempo, il pane raffermo viene cotto nel latte insieme ai semini della vaniglia, fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente, il composto viene lasciato raffreddare.

A parte, si sbattono le uova con lo zucchero, le scorze grattugiate del limone e dell’arancia, il burro fuso e un pizzico di sale. Si aggiunge poi il pane cotto e freddo, l’uvetta e il vinsanto, mescolando bene il tutto. Il composto ottenuto viene versato in una tortiera precedentemente imburrata e spolverata di pangrattato, e viene completato con i pinoli sulla superficie della torta.

La torta viene quindi cotta in forno caldo e statico a 160°C per circa un’ora. Prima di servire, si spolverizza la torta con dello zucchero a velo vanigliato per renderla ancora più golosa.

La torta di pane toscana è un dolce rustico dal sapore unico, ideale da gustare a colazione o come merenda. La consistenza morbida del pane si unisce al gusto dolce dell’uvetta e dei pinoli, regalando un’esperienza gustativa davvero speciale.

È importante ricordare che questa ricetta è stata presentata da Alessia Uccellini nel programma “Geo” su Rai3 e lei ne è l’autrice.

