Rivelazione shock: Shannen Doherty confessa di essere stata licenziata da Streghe per via di Alyssa Milano

Shannen Doherty ha rivelato nel suo podcast “Let’s Be Clear” che è stata licenziata dalla serie televisiva “Streghe” a causa di Alyssa Milano. Nonostante amasse il progetto e avesse bisogno di lavorare per aiutare suo padre malato, l’attrice è stata costretta ad abbandonare lo show. Inizialmente, “Streghe” era stato venduto come una serie incentrata su Shannen Doherty, ma Alyssa Milano ha scoperto che l’attrice guadagnava di più. Alyssa ha stretto un accordo privato con il produttore esecutivo per pareggiare il cachet. Quando Shannen ha comunicato la situazione a Holly Marie Combs, quest’ultima ha scoperto che la produzione aveva dovuto fare una scelta tra le due attrici, optando per Alyssa perché minacciava di fare causa per ambiente di lavoro ostile. Per evitare problemi legali, la produzione ha deciso di licenziare Shannen. Shannen Doherty aveva già avuto un precedente licenziamento e per questo motivo aveva dichiarato pubblicamente di aver lasciato volontariamente “Streghe”. Questa nuova rivelazione getta luce sulle tensioni e gli intrighi che possono verificarsi dietro le quinte delle produzioni televisive. Nonostante le dinamiche precise tra Shannen Doherty e Alyssa Milano siano ancora un mistero, è importante che l’attrice abbia avuto l’opportunità di raccontare la sua versione dei fatti nel podcast. Questa rivelazione ha scosso i fan della serie, che ora dovranno interpretare queste informazioni e riflettere sulle dinamiche di potere che si celano dietro le produzioni televisive.

