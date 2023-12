Roberto e Marina vogliono portare avanti il loro piano: anticipazioni su Un Posto al Sole del 19 dicembre

Nella puntata del 19 dicembre di “Un Posto al Sole”, i protagonisti Roberto e Marina si apprestano a mettere in atto il loro piano segreto. Nel precedente episodio, Alberto è apparso fragile a causa della lontananza del figlio, mentre Mariella e Guido hanno capito che Speranza non sembra voler accettare la fine della sua storia con Samuel. Nel prossimo episodio, Marina e Roberto faranno la conoscenza della famiglia di Ida, una ragazza che ha avuto un ruolo importante nel loro piano. Durante un viaggio in Polonia, i due scopriranno le difficili condizioni di vita in cui Ida si è trovata e decideranno di mettere in atto il loro piano. Nel frattempo, Clara e Federico sono fuggiti e Alberto sta cercando di uscire da una spirale negativa con l’aiuto di Niko. La reazione tiepida di Micaela alla notizia che Samuel ha lasciato Speranza lo confonde ancora di più. Per chi desidera seguire la soap in streaming, è possibile utilizzare RaiPlay, il servizio che permette di guardare le puntate in diretta sul sito o tramite l’app per dispositivi mobili. Registrandosi gratuitamente, si può accedere al servizio e cercare “Un Posto al Sole” nella barra di ricerca per selezionare l’episodio desiderato. Inoltre, è possibile recuperare gli episodi grazie all’opzione on demand dopo la messa in onda. In conclusione, nella puntata del 19 dicembre di “Un Posto al Sole”, vedremo Roberto e Marina mettere in atto il loro piano, mentre Alberto cercherà di superare la sua crisi emotiva e Micaela si troverà in una situazione confusa. Gli interessati potranno seguire la soap in diretta su RaiPlay o recuperare gli episodi successivamente tramite l’opzione on demand.

