Rocco Siffredi figli, chi sono Lorenzo e Leonardo? età, lavoro, fidanzata

Rocco Siffredi è un noto attore porno che ha due figli, Lorenzo Tano e Leonardo Tano. Entrambi hanno un ruolo nell’azienda del padre e la famiglia sarà ospite nella seconda serata di Rai Due a Stasera c’è Cattelan, condotto da Alessandro Cattelan.

Lorenzo e Leonardo sono nati dal matrimonio di Rocco Siffredi con la moglie Rozsa Tassi, che si sono sposati nel 1993 e hanno recentemente festeggiato trent’anni di matrimonio. I figli di Rocco Siffredi non sono coinvolti nel mondo del porno e dei film per adulti, ma stanno facendo carriera nel mondo dello spettacolo.

Lorenzo Tano, nato nel 1995, ha 29 anni ed è cresciuto a Budapest. Lavora nel campo della fotografia ed è recentemente apparso nel programma Ballando con le stelle su Rai Uno. Ha una laurea in Finanza, economia e commercio ed è coinvolto nella gestione della casa di produzione insieme a suo padre. Lo scorso anno si è separato dalla sua lunga fidanzata.

Leonardo Tano, nato nel 1999, ha 25 anni ed è un modello. Lavora nel settore della moda e posa per diversi brand di biancheria intima. Condivide spesso foto delle sue campagne pubblicitarie sul suo profilo Instagram. Sta anche continuando i suoi studi universitari in ingegneria meccanica e ha una grande passione per le moto e i motori.

In passato, Rocco Siffredi ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto se almeno uno dei suoi figli avesse scelto di seguire le sue orme nel mondo del porno. Tuttavia, al momento sembra che nessuno dei due ragazzi sia interessato a intraprendere una carriera simile.

La famiglia Siffredi sarà ospite a Stasera c’è Cattelan su Rai Due, dove potrebbe condividere ulteriori dettagli sulla loro vita quotidiana e sulle loro esperienze nel mondo dello spettacolo. Rocco Siffredi è noto per la sua carriera nel porno, ma sembra che i suoi figli abbiano scelto strade diverse e si stiano affermando nel loro campo di interesse.

Lorenzo si è dedicato alla fotografia e ha avuto l’opportunità di partecipare a Ballando con le stelle, dimostrando le sue abilità nel mondo dello spettacolo. Leonardo, d’altra parte, ha trovato successo come modello e continua a perseguire i suoi studi universitari in ingegneria meccanica.

La famiglia Siffredi sembra essere unita e orgogliosa dei successi dei loro figli, nonostante le differenze nelle loro carriere rispetto a quella di Rocco. Sarà interessante scoprire di più sulla loro vita di tutti i giorni e sulle sfide che affrontano nel mondo dello spettacolo.

In conclusione, i figli di Rocco Siffredi, Lorenzo e Leonardo Tano, hanno trovato il loro successo nel mondo dello spettacolo, ma in campi diversi da quello del porno. Sono impegnati nella fotografia e nel settore della moda, rispettivamente, e stanno seguendo le loro passioni e interessi personali. La famiglia Siffredi sarà ospite a Stasera c’è Cattelan, dove potranno condividere ulteriori dettagli sulla loro vita e sulle loro esperienze nel mondo dello spettacolo.

Continua a leggere su MediaTurkey: Rocco Siffredi figli, chi sono Lorenzo e Leonardo? età, lavoro, fidanzata