Rovato: arrestato l’uomo che ieri sera ha accoltellato un kosovaro

Ieri sera in tarda serata come vi abbiamo raccontato, vi è stata una violenta lite a Rovato all’esterno di un bar conclusasi con un accoltellamento di un uomo di origini kosovare da parte di un uomo del posto, quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Rovato: l’esatta dinamica dei fatti

Gli agenti accorsi sul luogo della lite sfociata poi nel sangue hanno ricostruito quanto accaduto. I due uomini, entrambi ubriachi, hanno avuto un pesante alterco all’esterno di un bar di Rovato e dopo minacce verbali sono arrivati alle mani.

Quando la lite sembrava essere terminata lì, l’uomo di Brescia, un 63enne, si è recato nella propria abitazione, ha preso un coltello ed è ritornato sul posto per continuare a litigare con il cittadino di origini kosovare, fino a colpirlo con una pugnalata all’addome.

La vittima seppur ferita ha cercato di reagire ma poi è crollato al suolo a causa della profonda ferita subita. Allertati i soccorsi la vittima è stata trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita, e ha una prognosi di 40 giorni, mentre per l’uomo che ha sferrato la pugnalata e già conosciuto dalle forze dell’ordine perchè aveva già dei precedenti, è scattato l’arresto nella notte ed è stato trasferito in carcere su disposizione del pm di turno.

Motivi futili hanno scatenato la lite, sicuramente dovuti all’alto tasso di alcool ingerito dalle due persone coinvolte, che poi si è trasformata in un tentato omicidio e solo per puro caso la coltellata sferrata da uno dei due non ha colpito nessun organo vitale, altrimenti dal tentato si sarebbe passato all’omicidio.

Le altre persone presenti sul posto non sono riuscite in tempo a bloccare l’aggressore, perchè il suo movimento verso la vittima è stato repentino e la coltellata è stata sferrata quando nessuno se lo aspettava. Per fortuna il 63enne non è sfuggito alle forze dell’ordine.