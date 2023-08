Rovato: ubriaco e in possesso di cocaina perde il controllo dell’auto

A Rovato nel pomeriggio un uomo si è schiantato con la propria auto contro un guardrail nella località di Bargnana ed i residenti del posto hanno avvisato il comando della Polizia locale, che si è precipitata sul posto con una volante.

L’uomo a bordo di una Fiat Panda in quello stesso istante si è ritrovato in guai seri, perchè è risultato positivo all’alcoltest e durante altri accertamenti la sua posizione si è ulteriormente aggravata.

Rovato: ubriaco ed in possesso di cocaina

Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio, quando una Fiat Panda senza alcun rilevante motivo si è schiantata da sola contro un guardrail in località Bargnana. I residenti preoccupati hanno chiamato subito il comando della Polizia locale ed in pochi minuti una volante è arrivata sul posto convinta di dover soccorrere il conducente del veicolo.

Al loro arrivo invece si sono resi conto che la persona a bordo del veicolo, un 39enne residente nella Bergamasca, era completamente ubriaco e logicamente sottoposto all’alcoltest non lo ha superato. L’uomo è però sembrato disponibile nel collaborare con gli agenti e da quel momento in poi la sua situazione si è anche aggravata.

Infatti quando le forze dell’ordine gli hanno chiesto i documenti, l’uomo forse ancora in preda all’alcol ha dimenticato di avere con sè della cocaina e al momento di tirare fuori la patente gli sono cadute dal portafogli ben cinque buste della sostanza stupefacente.

A quel punto la Polizia locale non ha potuto fare altro che denunciarlo in stato di libertà e visto che il contenuto delle bustine era esiguo è stato segnalato come consumatore salvandosi dall’accusa di spaccio.

Per fortuna l’uomo non ha causato nel suo essere sotto effetto di alcol e magari di droga una tragedia, ma forse era opportuno usare una mano più dura, per mettere a riparo in futuro persone innocenti da questi soggetti.