Russare di notte: ecco quando può diventare problema grave

Il russare durante il sonno può essere fastidioso per chi dorme vicino, ma può anche essere un sintomo di problemi di salute. Molti russano senza nemmeno rendersene conto, soprattutto gli uomini. Le donne sono generalmente esenti da questo disturbo. Tuttavia, il russare può danneggiare l’armonia di una coppia e obbligare i partner a dormire separati. Non bisogna sottovalutare questo problema, poiché può essere sintomo di disturbi più gravi.

Se si russa ogni volta che si fa un pisolino, potrebbe non essere normale. Infatti, il russare può essere il primo segnale di diversi disturbi seri. È importante prestare attenzione a questi segnali e consultare un medico se si russa regolarmente.

Ci sono fattori che possono facilitare il russare. Ad esempio, le persone in sovrappeso o che consumano alcolici o sedativi hanno maggiori probabilità di russare. In questi casi, è possibile risolvere il problema perdendo peso e evitando di consumare alcolici o sedativi prima di dormire.

Il russare può anche essere causato da vie respiratorie bloccate da congestioni o infezioni. Durante la gravidanza, è comune iniziare a russare anche se non si è mai avuto questo disturbo in precedenza. Altre cause possono essere tonsilliti, polipi nasali, deviazione del setto nasale, ingrossamento del palato molle e diminuzione della faringe laterale.

Se si riscontrano apnee ostruttive notturne, è importante intervenire tempestivamente. Durante le apnee ostruttive notturne, la persona che russa interrompe il respiro e la mancanza di ossigeno può portare alla morte per asfissia.

La situazione diventa grave se si hanno molti risvegli durante il sonno e si soffre di mal di testa e sonnolenza al mattino. Questi possono essere sintomi di apnee ostruttive durante il sonno. È importante prestare attenzione a questi segnali e cercare aiuto medico se necessario.

In conclusione, il russare durante il sonno può essere un fastidio per chi ci dorme vicino, ma può anche essere un sintomo di problemi di salute più gravi. Non bisogna sottovalutare questo disturbo e, se si russa regolarmente, è consigliabile consultare un medico per una valutazione approfondita. È importante identificare e trattare eventuali disturbi sottostanti per garantire una buona qualità del sonno e una migliore salute generale.

