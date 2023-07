Salò: auto in fiamme in strada, non si conoscono le cause

Questa mattina a Salò in via Tito Speri, improvvisamente un’auto ha preso fuoco e ancora non si conoscono le cause mentre sono ancora a lavoro i Vigili del Fuoco.

A fuoco un’auto in mezzo alla strada a Salò

Un’auto ha improvvisamente preso fuoco, questa mattina, a Salò. E’ successo in via Tito Speri. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona, ma sul posto sono anche giunti i carabinieri di Salò.

Dai primi rilievi effettuati dalle Forze dell’ordine e dai soccorritori non sembra che ci siano elementi che possano far pensare ad un gesto doloso, ma le indagini andranno avanti per capire la causa scatenante dell’incendio che ha completamente distrutto l’automobile.

L’auto era abbastanza vecchia e non si esclude che proprio per questo motivo possa essersi trattato di un corto circuito dovuto al malfunzionamento di qualche pezzo elettrico.

Non ci sono feriti

La buona notizie è che fortunatamente non sono stati registrati ne feriti ne danni a cose o ad altre vetture, questo anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. Non si segnalano nemmeno grossi disagi alla circolazione o situazioni di pericolo, quindi a rimetterci è stato solo il proprietario dell’auto visto che di quest’ultima non si è salvato praticamente nulla.