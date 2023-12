Saltburn 2 si fa? News sul potenziale film sequel

Saltburn, il film diretto da Emerald Fennell e distribuito da Amazon Prime Video, ha ricevuto un enorme successo e ha conquistato il pubblico. Molti spettatori hanno espresso la speranza di un possibile sequel, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla realizzazione di Saltburn 2. Secondo il sito The Review Geek, sembra improbabile che verrà realizzato un sequel, in quanto la storia è stata raccontata in modo completo nel primo film e sembrava concepito come un progetto unico. Pertanto, non è ancora chiaro quando potremo vedere un possibile Saltburn 2. Anche la trama del sequel non è stata ancora rivelata, ma potrebbe riprendere dal finale del primo film, quindi dovremo aspettare per scoprire cosa accadrà ai personaggi di Oliver Quick e Felix Catton. Nel primo film, il cast ha visto la partecipazione di attori straordinari come Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike e Richard E. Grant, e se verrà realizzato Saltburn 2, potremmo rivedere questi volti. In caso di realizzazione, il film sarà probabilmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Al momento non ci sono trailer o video di Saltburn 2, poiché un sequel non è ancora stato annunciato. In conclusione, non ci sono conferme ufficiali sulla realizzazione di Saltburn 2, ma i fan possono ancora sperare in un sequel che possa portare avanti la storia dei personaggi amati. Dovremo attendere ulteriori notizie per scoprire se il film verrà realizzato e quando potremo vederlo.

