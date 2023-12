Saltburn, sì il castello dei Catton esiste veramente e si trova in Inghilterra

Il castello di Saltburn nel film “Saltburn” diretto da Emerald Fennell è realmente esistente e viene chiamato Drayton House. Questa splendida dimora si trova nel Northamptonshire, in Inghilterra, ed è di proprietà della famiglia Stopford-Sackville dal 1770. Drayton House è una vera meraviglia architettonica, con 127 camere e oltre 200 acri di terreno, circondata da bellissimi giardini e piscine.

Durante la ricerca di una location per il film, la scenografa Suzie Davies aveva l’obiettivo di trovare un luogo unico che potesse essere utilizzato per tutte le riprese. Drayton House si è rivelato la scelta perfetta, poiché non era mai stato mostrato prima al cinema. Nonostante sia una proprietà privata, i proprietari hanno concesso il permesso di modificare l’arredamento e ridipingere gli ambienti per adattarli alle esigenze della produzione.

Le camere da letto di Felix e Oliver nel film sono effettivamente delle autentiche stanze di Drayton House, ma sono state modificate per creare un effetto più cinematografico. Emerald Fennell e Suzie Davies volevano che la tenuta trasmettesse un senso di opulenza ma anche di vita vissuta, quindi hanno aggiunto dettagli come posacenere pieni di mozziconi e piatti sporchi.

Il labirinto presente nel castello di Saltburn nel film non esisteva prima, ma è stato appositamente creato per la scena della festa. Il designer Adrian Fisher ha lavorato con maestria per creare questo affascinante e misterioso elemento architettonico.

Oltre a Drayton House, altre location utilizzate nel film includono l’Università di Oxford, che ha prestato la sua biblioteca, Radcliffe Square e i dormitori degli studenti. Le riprese sono state effettuate all’inizio di settembre, prima dell’inizio dell’anno accademico, quando i corridoi non erano ancora affollati di studenti.

Il castello di Saltburn nel film “Saltburn” ha attratto l’attenzione dei fan grazie alla sua maestosità. Drayton House, con la sua bellezza e la possibilità di personalizzare gli ambienti per adattarli alla storia, ha contribuito a creare un’atmosfera unica nel film.

In conclusione, il castello di Saltburn nel film “Saltburn” corrisponde a Drayton House, una vera dimora parrocchiale situata nel Northamptonshire, in Inghilterra. La casa è stata concessa per le riprese del film e gli ambienti sono stati modificati per adattarsi alla storia. Drayton House, con la sua opulenza e i dettagli di vita vissuta, ha contribuito a creare un’atmosfera unica nel film.

Continua a leggere su MediaTurkey: Saltburn, sì il castello dei Catton esiste veramente e si trova in Inghilterra