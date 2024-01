Il reflusso esofageo è un disturbo che colpisce molte persone in tutto il mondo. Si verifica quando i succhi gastrici entrano in contatto con la parete dell’esofago, causando bruciore di stomaco e disagio. Questo può accadere durante il giorno e soprattutto dopo i pasti. Tuttavia, se i sintomi diventano più frequenti e persistenti, si può parlare di patologia. È importante evitare alcuni errori se si soffre di reflusso, come seguire una dieta iper calorica, consumare prodotti lattiero-caseari che aumentano la produzione di acido gastrico e evitare cibi ricchi di sale e nitrati che rallentano il processo di svuotamento gastrico. Non è stato dimostrato alcun legame tra una dieta ricca di grassi e il reflusso gastroesofageo.

Continua a leggere su MediaTurkey: Se soffri di reflusso, non fare questi errori: ecco di cosa si tratta