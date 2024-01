Sei un nuovo fan di Percy Jackson e non sai da dove cominciare con i romanzi? Ecco una guida alla lettura della saga

Se sei un nuovo fan di Percy Jackson e non sai da dove iniziare la lettura della saga, non preoccuparti, siamo qui per darti una guida dettagliata. La storia di Percy Jackson ha conquistato milioni di fan nel corso degli anni, sia con i romanzi che con i film. La prima serie di libri che devi leggere è “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo”, composta da sette romanzi, di cui uno ancora inedito. L’ordine di lettura è il seguente: “Il ladro di fulmini”, “Il Mare dei Mostri”, “La maledizione del Titano”, “La battaglia del Labirinto”, “Lo scontro finale”, “Il calice degli dei” e “Wrath of the Triple Goddess”. Percy Jackson appare anche in altre saghe scritte da Rick Riordan, come “Eroi dell’Olimpo”, “The Kane Chronicles”, “Magnus Chase e gli Dei di Asgard” e “Le sfide di Apollo”. Per leggere queste saghe, devi seguire l’ordine di lettura indicato nell’articolo. Ci sono anche delle graphic novel disponibili per ogni serie di libri. Ora che sai l’ordine corretto, puoi immergerti nel mondo di Percy Jackson e goderti questa avventura fantastica.

