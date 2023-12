Shay Mitchell: origine, vita privata, marito e figlia

Shay Mitchell è una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo, conosciuta per i suoi talenti come attrice, modella, imprenditrice e autrice. È diventata famosa grazie al suo ruolo nella serie televisiva “Piccole graziose bugiarde”. Nata il 10 aprile 1987 a Mississauga, Ontario, Canada, Shay proviene da una famiglia multietnica con origini scozzesi, irlandesi e filippine, il che la rende una persona multirazziale. Durante la sua infanzia, ha affrontato difficoltà riguardo alla sua identità etnica, ma ha condiviso apertamente i suoi sentimenti e le sfide che ha affrontato a scuola a causa della sua diversità culturale.

Shay è alta 1,71 m e pesa circa 60 kg. Ha frequentato la Rockridge Secondary School e successivamente la West Vancouver Secondary School, dove ha ottenuto il diploma di scuola superiore. Fin da bambina, ha dimostrato interesse per le arti dello spettacolo, partecipando a gare di danza e facendo esperienze nel mondo della moda. Ha avuto successo come modella durante l’adolescenza, lavorando in diverse città come Bangkok, Hong Kong e Barcellona. Tuttavia, la sua vera passione era la recitazione, quindi è tornata a Toronto per seguire la sua vocazione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Shay Mitchell è legata sentimentalmente a Matte Babel dal 2017, ma non sono sposati e sembra che il matrimonio non sia nei loro piani. Nel gennaio 2019, ha rivelato di aver subito un aborto l’anno precedente, ma fortunatamente, il 20 ottobre 2019, ha annunciato la nascita della loro figlia, Atlas Noa. Nel febbraio 2022, la coppia ha annunciato di aspettare un secondo figlio e il 5 giugno 2022 hanno condiviso sui social di aver avuto una seconda figlia.

Shay Mitchell è molto attiva sui social media e ha una grande base di fan in tutto il mondo. È presente su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. La sua pagina Facebook ufficiale è https://www.facebook.com/OfficialShayMitchell, su Instagram è https://www.instagram.com/shaymitchell, su TikTok è https://www.tiktok.com/@shaymitchell e su Twitter è https://twitter.com/shaymitch.

In conclusione, Shay Mitchell è una figura eclettica nel mondo dello spettacolo, con una carriera impressionante alle spalle. La sua origine multietnica ha contribuito a forgiare la sua identità e ha affrontato diverse sfide durante la sua infanzia. La sua vita privata è segnata dall’amore per il compagno Matte Babel e dalle gioie della maternità. Shay continua a crescere come artista e a intrattenere i suoi fan con il suo talento e la sua presenza sui social media.

