Sheree Zampino: età, origini, marito e figlio

Sheree Zampino è una famosa attrice e produttrice americana, conosciuta per le sue brillanti interpretazioni in film come “Hollywood Exes” (2012), “Minay TV” (2015) e “Premi qualcosa” (2013). Dopo aver completato gli studi superiori, ha intrapreso un percorso accademico presso il Fashion Institute of Technology.

Durante gli anni di studio, Sheree ha seguito il suo sogno di diventare una modella, studiando contemporaneamente economia. È riuscita a combinare con successo la sua passione per la moda con le sue competenze imprenditoriali, ottenendo una laurea in Fashion e Business.

Attualmente, Sheree occupa la posizione di CEO della sua azienda di cura della pelle, chiamata Sheree Elizabeth LLC. Ha anche esperienze nel mondo della televisione, avendo partecipato al famoso programma televisivo VH1, “Hollywood Exes”.

Sheree Zampino è molto attiva sui social media, con un seguito di circa 259.000 follower sul suo profilo Instagram, dove condivide momenti della sua vita professionale e personale. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata!

Sheree Zampino è nata il 16 novembre 1967 a Schenectady, nello stato di New York, negli Stati Uniti. Questo significa che è dello zodiaco dello Scorpione e presto compirà 56 anni. È di bassa statura, con un’altezza di 1,51 metri e un peso di circa 47 kg.

Le origini di Sheree Elizabeth Zampino sono legate alla città di Schenectady, dove è cresciuta. La sua infanzia è stata influenzata dalla professione dei suoi genitori, entrambi impiegati in un teatro locale. Il padre di Sheree, Les Zampino, faceva parte di una compagnia teatrale a Schenectady, mentre sua madre si chiama Sheree, come la figlia.

Durante la sua giovinezza, Sheree ha vissuto la separazione dei suoi genitori e ha vissuto principalmente con suo padre. È cittadina americana ed è di origine afroamericana.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Sheree Zampino si è sposata due volte. Il suo primo matrimonio è stato con l’attore Will Smith, famoso per i suoi ruoli nei film come “Men in Black” e “The Pursuit of Happyness”. Si sono sposati nel 1992, dopo essersi conosciuti sul set della popolare serie televisiva “Fresh Prince of Bel-Air”, in cui Will Smith aveva un ruolo di rilievo. Tuttavia, dopo circa tre anni di matrimonio, si sono separati nel 1995.

Nel 2007, Sheree ha deciso di fare un altro passo importante nella sua vita e si è sposata con Terrell Fletcher, un ex giocatore della NFL. Tuttavia, il loro matrimonio è terminato con un divorzio nel 2014.

Sheree Zampino ha ampliato la sua famiglia con la nascita di due figli dai suoi due matrimoni. Dal suo primo matrimonio con Will Smith, è diventata madre di un figlio, chiamato Willard Smith III, noto anche come Trey Smith, nato l’11 novembre 1992. Dopo il suo secondo matrimonio con Terrell Fletcher, Sheree ha dato alla luce una figlia chiamata Jodie Fletcher.

Per rimanere aggiornati sulla vita di Sheree Zampino, è possibile seguire i suoi profili sui social media. La sua pagina Facebook è Sheree Elizabeth Zampino, su Instagram è @shereezampino, su TikTok è @shereezampino e su Twitter è @Sheree_Zampino.

In conclusione, Sheree Zampino è una talentuosa attrice e produttrice americana, con una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Ha una vita privata interessante, avendo avuto due matrimoni e due figli. Continua a seguire la sua passione per la moda e il suo impegno imprenditoriale come CEO della sua azienda di cura della pelle.

