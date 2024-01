Si possono mangiare le castagne crude o fanno male? Ecco l’assurda verità

Le castagne sono uno dei cibi più amati dell’inverno. Sono molto versatili e possono essere arrostite, bollite, al forno o in friggitrice ad aria. Possono essere consumate da sole o utilizzate come ingredienti in molti piatti deliziosi. Tuttavia, è importante ricordare che non vanno mai mangiate crude, principalmente a causa del sapore. Ma ci si chiede se mangiarle crude possa essere dannoso per la salute. Le castagne hanno una composizione diversa dalla frutta fresca e contengono moltissime calorie. 100 grammi di castagne contengono più di 200 calorie e sono principalmente carboidrati, soprattutto amido. Tuttavia, in piccole quantità, sono utili perché contengono sali minerali e vitamine importanti come la vitamina A, C, D e del gruppo B. Inoltre, le castagne non contengono glutine, quindi possono essere consumate anche da persone celiache. Contengono anche fibre, anche se in quantità ridotta. È consigliabile cuocerle perché crude contengono ancora più amido e possono essere state contaminate da parassiti o insetti se raccolte in modo amatoriale.

